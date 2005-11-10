Il caso Manolo Portanova e la fascia rossa indossata a Forlì rimette al centro una domanda semplice: un club può affidare la fascia di capitano a un giocatore condannato per violenza sessuale di gruppo, in attesa del terzo grado? A questa domanda si può rispondere in due modi: giuridicamente o in termini di opportunità.

Cosa dice davvero la Costituzione

"L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Così recita l'articolo 27, comma 2. È un principio che va difeso senza distinguo, anche quando il caso è scomodo. Portanova ha una condanna a sei anni confermata in appello, ma non è ancora definitiva: finché la Cassazione non si pronuncia, non può essere trattato come colpevole. Non può essere radiato, né privato del lavoro per via di un giudizio che non è ancora l'ultimo. Ma il principio tutela il cittadino dalle conseguenze della sentenza prima del tempo. Non obbliga nessuno a conferirgli un ruolo di rappresentanza. Giocare è un diritto che nessuno gli ha tolto. Fare il capitano è una scelta.

La fascia non è un diritto

Il capitano è il volto della squadra, il portavoce davanti all'arbitro, ai tifosi, ai media. La fascia la assegna l'allenatore insieme alla società, e la società ne risponde. Nessuno pretende che Portanova venga messo da parte per quello che ha fatto o non ha fatto, nessuno lo ha stabilito. Ma l'opportunità di quel ruolo è un'altra storia.

Il paradosso è emerso con tutta la sua forza devastante ieri, quando tutti i capitani di Serie C hanno indossato la fascia rossa contro la violenza sulle donne. Portanova compreso, per il solo fatto di essere capitano. Da qui la reazione della ragazza che ha denunciato, per la quale il gesto è "una beffa atroce", e quella delle associazioni, con Nondasola che ha parlato di situazione "vergognosa".

L'errore a monte

Sarebbe bastato non arrivarci. Non dare la fascia a Portanova avrebbe lasciato intatto il suo posto in squadra e il suo diritto a difendersi fino all'ultimo grado di giudizio. Avrebbe soprattutto evitato alla Reggiana di trovarsi nella condizione in cui è oggi, con un simbolo contro la violenza sulle donne al braccio di un uomo condannato in due gradi per violenza sessuale. Il giocatore ha sempre ribadito la propria innocenza: "Sono un ragazzo buono, portare le prove della mia innocenza non basta". È una difesa che spetta a lui, nelle sedi giuste, e che nessuno gli contesta.

Il club poteva proteggere Portanova come giocatore e, allo stesso tempo, risparmiarsi, e risparmiare a tutto il calcio di Serie C, un caso evitabile. Ha scelto diversamente, e adesso paga il conto in termini d'immagine. Garantismo e opportunità non sono la stessa cosa: confonderli è stato l'errore.