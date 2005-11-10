Rabiot e McTominay sono oggi gli uomini chiave di Milan e Napoli. "Adrien è un giocatore fantastico, spero che arrivi presto il suo rinnovo", ha dichiarato ieri sera Ruben Amorim dopo la vittoria per 5-1 contro il Frosinone. Per il centrocampista francese altri due assist, una prestazione da leader e un otto in pagella: "Prestazione da uomo squadra assoluto, sembra che giochi solo per far segnare gli altri: può tirare ma preferisce il passaggio decisivo, come in occasione delle prime due reti. Fa quello che vuole lungo le praterie lasciate dai ciociari", il commento alla prestazione di un giocatore che è anche tra i preferiti di chi è al vertice della società rossonera. "Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan", le parole rilasciate da Gerry Cardinale nella giornata di sabato, all'uscita da Milanello.

Fiducia sul rinnovo di Rabiot

In casa Milan c'è insomma grande fiducia sulla possibilità di arrivare presto a dama. Su un rinnovo fino al 2030 del suo attuale contratto che scadrà nel giugno 2028. Il club rossonero è pronto a far salire l'ingaggio di Rabiot da 3.5 milioni di euro più bonus a cinque più bonus, un nuovo contratto in linea con quello recentemente stipulato da Pulisic. All'altezza dei giocatori più pagati della rosa, dell'attaccante americano e anche di quel Mike Maignan che dopo l'addio di Leao è diventato il nuovo benchmark di riferimento per la società rossonera.

Più complicato McTominay

Guadagna invece intorno ai quattro milioni di euro a Napoli Scott McTominay. Arrivato per 30 milioni dal Manchester United nell'estate 2024, l'MVP della stagione conclusa col quarto Scudetto della storia del club partenopeo al pari di Rabiot ha un contratto in scadenza nel 2028. E proprio come il calciatore francese è il giocatore più importante della sua squadra: suo il gol che ha deciso Napoli-Torino 1-0, la sua sesta rete in dodici gare stagionali. Una media da vero bomber, da fare invidia a chi di ruolo fa davvero il centravanti come Rasmus Hojlund.

Nel caso del centrocampista scozzese però ad oggi non siamo così vicini al nuovo accordo. La distanza tra domanda e offerta nel caso dell'ex Manchester United è infatti ancora importante, gli (almeno) sette milioni a stagione che chiede McTominay sono troppi per una società che la prossima estate porterà avanti un importante ringiovanimento della rosa. Anche un ulteriore abbassamento del monte-ingaggi. Il calciatore britannico può rappresentare l'unica grande eccezione, ma ci sarà anche da capire se il nuovo progetto andrà bene a un giocatore che oggi fa gola a tante società. Anche a quel Manchester United che si pente si averlo ceduto un giorno sì e l'altro pure.