Si torna nuovamente a parlare di Manolo Portanova e non per la sua carriera calcistica. Il centrocampista della Reggiana, capitano e titolare in Serie C agli ordini di Attilio Tesser, ha indossato ieri la fascia rossa al braccio, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, in occasione della sfida contro il Forlì. Una scelta che ha riacceso le polemiche, perché su di lui pende una condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni.

Il caso giudiziario

Portanova, figlio dell'ex difensore di Bologna e Siena Daniele, è accusato di fatti risalenti alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Si trovava a Siena con lo zio Alessio Langella, con il fratello minore William, all'epoca minorenne, e con l'amico Alessandro Cappiello, quando incontrò una studentessa ventunenne. Secondo la ricostruzione, il gruppo avrebbe abusato di lei riprendendo la scena con i cellulari. Condannato in primo grado il 6 dicembre 2022, Portanova ha visto confermare la sentenza dalla Corte d'Appello di Firenze nel 2026. Attende ora il terzo e ultimo grado di giudizio e intanto continua a giocare da titolare con la Reggiana: quest'anno ha segnato sette gol in 15 partite.

La voce della ragazza

L'identità della studentessa è rimasta riservata e il suo nome non è mai stato reso pubblico. Intervistata da Il Resto del Carlino, ha commentato così l'utilizzo della fascia: "Veder giocare con un simbolo simile chi è già stato dichiarato colpevole in primo e in secondo grado non è solo una contraddizione. È una ferita che torna a sanguinare, una beffa atroce, un male indicibile. Un dolore silenzioso e devastante che mi toglie il respiro. La mia esistenza da quel giorno si è fermata. Dopo ciò che mi è stato fatto, ho attraversato il buio del disturbo da stress post traumatico, gli attacchi di panico, la depressione e un'ansia che ha paralizzato ogni giorno della mia vita".

Le reazioni

La Reggiana non ha cambiato il capitano. Il club ha sempre protetto Portanova, così come il tifo organizzato, anche se nel 2023, anno del suo arrivo in città, non sono mancate le disdette degli abbonamenti. Diverse associazioni contro la violenza sulle donne, su tutte Nondasola, si sono sempre schierate contro il suo impiego, chiedendo più volte un passo indietro al club. La vicepresidente Serena Corsi ha parlato di situazione "vergognosa" e ha ribadito: "Lui e la Reggiana sono impresentabili".

Portanova si è sempre dichiarato innocente. Ad aprile, quando l'appello confermò la condanna, disse che tutto ciò che stava vivendo "era assurdo". E aggiunse: "Andrò avanti all'infinito", "non posso perdere la mia carriera. Sono un ragazzo buono, portare le prove della mia innocenza non basta. Non è stata fatta giustizia, continuerò a lottare fino alla fine".