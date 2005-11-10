Una lunga intervista quella che il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin ha rilasciato a Sportweek, il settimanale in edicola ogni sabato con La Gazzetta dello Sport, dove sono stati toccati tantissimi tempi, non solo inerenti al campo: il tecnico ha infatti insistito molto anche sullo sviluppo del momento femminile in Italia.

Ma appunto, come detto, si è parlato anche di campo, e questo è stato il suo commento: "Dobbiamo provare ad alzare sempre di più il livello del prodotto, anche nella creazione di infrastrutture che possano rendere lo spettacolo più coinvolgente. Sappiamo bene che i nostri risultati possono accendere ancora di più i fari su tutto il movimento, però poi servono visione e progettualità. E ora vogliamo portare tutti al Mondiale. E nei sogni di tutte noi andare a giocare questo torneo in un paese iconico come il Brasile".