Con la vittoria della Juve, si chiude l'8ª giornata di Serie A Women. Lazio in crisi
Claudia Marrone
Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, nel pomeriggio di ieri è tornata in campo la Serie A Women, che con la giornata odierna che ha mandato in archivio l'8ª giornata del campionato, chiusa dal match serale che si è giocato al 'Fersini' di Formello, dove la Juventus ha calato il pokerissimo contro la formazione di casa, una Lazio sempre più in crisi che fatica a uscire dal loop negativo in cui è entrata. La classifica delle capitoline è però ora pericolante, mentre le torinesi riescono a fare un balzo importante dopo un avvio non al top.
Di seguito il punto della situazione
SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA
Parma-Napoli 2-0
41' Christensen, 51' Distefano
Milan-Sassuolo 3-2
9' e 15 Grimshaw (M), 11' Clelland (S), 24' Soffia (M), 27' Caiazzo (S)
Como Women-Roma 0-2
30' Thogersen (R), 82' Pilgrim (P)
Ternana-Inter 0-4
18' Tomasevic, 43' Cambiaghi, 49' Glionna, 90+3' Raphino
Fiorentina-Como 1907 4-3
6' Giacinti (C), 33' Bonfantini (C), 40' [aut.] Durante (C), 46' Johansen (F), 53' Omarsdottir (F), 74' Hurtig (F), 90+4' Wullaert (C)
Lazio- Juventus 1-5
8', 12' e 72' Sarriegi (J), 24' Pavan (J), 26' Goldoni (L), 83' Khelifi (J)
LA CLASSIFICA
Roma 24
Inter 19
Fiorentina 16
Como 1907 14
Juventus 12
Milan 10
Como Women 8
Ternana 8
Parma 8
Napoli 6
Lazio 3
Sassuolo 3