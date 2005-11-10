Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, nel pomeriggio di ieri è tornata in campo la Serie A Women, che con la giornata odierna che ha mandato in archivio l'8ª giornata del campionato, chiusa dal match serale che si è giocato al 'Fersini' di Formello, dove la Juventus ha calato il pokerissimo contro la formazione di casa, una Lazio sempre più in crisi che fatica a uscire dal loop negativo in cui è entrata. La classifica delle capitoline è però ora pericolante, mentre le torinesi riescono a fare un balzo importante dopo un avvio non al top.

Di seguito il punto della situazione

SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA

Parma-Napoli 2-0

41‎'‎ Christensen, 51' Distefano

Milan-Sassuolo 3-2

9‎'‎ e 15 Grimshaw (M), 11‎'‎ Clelland (S), 24' Soffia (M), 27‎'‎ Caiazzo (S)

Como Women-Roma 0-2

30‎'‎ Thogersen (R), 82' Pilgrim (P)

Ternana-Inter 0-4

18‎'‎ Tomasevic, 43' Cambiaghi, 49' Glionna, 90‎+‎3‎' Raphino

Fiorentina-Como 1907 4-3

6‎' Giacinti (C), 33' Bonfantini (C), 40' [aut.] Durante (C), 46' Johansen (F), 53' Omarsdottir (F), 74' Hurtig (F), ‎90‎+‎4‎' Wullaert (C)

Lazio- Juventus 1-5

8‎'‎, 12' e 72‎' Sarriegi (J), 24' Pavan (J), 26' Goldoni (L), 83' Khelifi (J)

LA CLASSIFICA

Roma 24

Inter 19

Fiorentina 16

Como 1907 14

Juventus 12

Milan 10

Como Women 8

Ternana 8

Parma 8

Napoli 6

Lazio 3

Sassuolo 3