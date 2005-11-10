“Non mi preoccupa un Palermo ferito, anzi penso che sarebbe stato peggio trovarlo tranquillo per i risultati conquistati. Proveranno a trovare subito riscatto, ma noi proveremo a giocarci le nostre carte consapevoli che sarà dura resistere in casa loro”. Il presidente del SudTirol Gerhard Comper ha parlato così in vista della trasferta in Sicilia nel turno infrasettimanale di Serie B: “Firmare per il pari? Assolutamente sì. Firmerei sempre per un pareggio in casa del Palermo”.

Obiettivo salvezza

Il numero uno altoatesino ai microfoni di ilovepalermocalcio.com fissa poi gli obiettivi senza farsi distrarre dai play off: “L’obiettivo per noi resta sempre la salvezza, poi ben venga se arriva altro dopo. Prima di tutto dobbiamo centrare la permanenza in Serie B perché non voglio passare quanto accaduto lo scorso anno. Sono sensazioni delle quali posso e voglio fare a meno. - continua Comper - Possiamo pensare a tutto ma adesso dobbiamo restare con i piedi per terra e pensare alla salvezza".

SudTirol su Vavassori

Comper svela poi di avere il rimpianto di non avere in biancorosso un giocatore come Dominic Vavassori, rivelazione proprio a Palermo: “Mi ha stupito la sua grande crescita, sta disputando un grande campionato e ammetto con onestà che avremmo voluto averlo con noi quest’anno”.