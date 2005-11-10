Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 12ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
COMO-CAGLIARI - Sabato 21 novembre, ore 15.00 (DAZN)
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LAZIO-LECCE - Sabato 21 novembre, ore 15.00 (DAZN)
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PARMA-ROMA - Sabato 21 novembre, ore 18.00 (DAZN)
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NAPOLI-TORINO - Sabato 21 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)
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JUVENTUS-VENEZIA - Domenica 22 novembre, ore 12.30 (DAZN)
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BOLOGNA-UDINESE - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)
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SASSUOLO-GENOA - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)
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MILAN-FROSINONE - Domenica 22 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)
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ATALANTA-INTER - Domenica 22 novembre, ore 20.45 (DAZN)
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MONZA-FIORENTINA - Lunedì 23 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)