Massimiliano Allegri ha cambiato il Napoli, sceso in campo con il Torino con il 3-5-1-1, scegliendo inizialmente Vergara alle spalle di Hojlund. L'infortunio del giovane azzurro ha portato all'ingresso di De Bruyne, poi arretrato a centrocampo per consentire a McTominay di avvicinarsi al centravanti danese, senza intervenire sul modulo. Una soluzione premiata dal gol decisivo dello scozzese e che potrebbe trovare continuità nelle prossime partite. Il passaggio alla difesa a tre, del resto, non sarebbe una novità nella carriera dell'allenatore livornese, e neppure una semplice modifica tattica: il nuovo modulo potrebbe incidere in maniera significativa anche sulle strategie del Napoli per il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa, ma le caratteristiche dei giocatori da acquistare dipenderanno anche dalle scelte definitive dell'allenatore.

Da Cacciamani a Dorgu: con il 3-5-1-1 cambiano le priorità sulle fasce

La prima conseguenza riguarda gli esterni. Con Politano e Spinazzola utilizzati a tutta fascia, il Napoli avrebbe bisogno soprattutto di giocatori capaci di garantire copertura e spinta, piuttosto che di ali offensive pure. In quest'ottica acquista ulteriore significato l'interesse per Alberto Cacciamani, seguito con attenzione dagli azzurri e affrontato proprio nell'ultima partita con il Torino. Anche Patrick Dorgu, tra i profili monitorati in Premier League, avrebbe caratteristiche particolarmente adatte al nuovo sistema. Discorso simile, pur con attitudini più offensive, per Geovany Quenda, che può agire sulla corsia destra. Diversa la valutazione su Jamie Bynoe-Gittens: l'inglese resta un nome accostato al Napoli, ma il passaggio al 3-5-1-1 renderebbe meno semplice la sua collocazione. Anche le possibili partenze di Lang e Neres andrebbero rivalutate alla luce della nuova organizzazione tattica.

Centrocampo e attacco: da Kovacic a Zirkzee, chi serve davvero ad Allegri?

Il centrocampo potrebbe diventare il reparto più interessato dai cambiamenti. Le situazioni di Anguissa e De Bruyne, entrambi accostati a possibili trasferimenti, obbligano il Napoli a valutare alternative, specie il belga che pare sull'uscio. Piacciono Mamadou Coulibaly e Lamine Camara del Monaco, mentre nelle ultime ore è emersa anche l'ipotesi Mateo Kovacic, in scadenza con il Manchester City. Il 3-5-1-1 richiede mezzali capaci di accompagnare l'azione senza compromettere l'equilibrio. Resta poi il problema dell'attaccante da affiancare o alternare a Hojlund, soprattutto in caso di partenza di Lucca. Gustavo Varela rimane un obiettivo, ma Joshua Zirkzee potrebbe invece rappresentare una soluzione diversa, potendo giocare anche alle spalle del danese. È una distinzione da tenere presente: se Allegri decidesse di insistere sul nuovo modulo, il Napoli dovrebbe cercare non soltanto un'alternativa al proprio centravanti, ma anche un giocatore in grado di supportarlo con continuità.