Inter verso la Champions, oggi attese notizie su Calhanoglu. Zielinski punta la convocazione
Tommaso Bonan
Archiviato il 4-4 di campionato contro l'Atalanta, mercoledì sarà di nuovo Champions League per l’Inter. Contro lo Stoccarda Chivu inseguirà la terza vittoria consecutiva nella competizione, ma nelle ore precedenti dovrà valutare le condizioni di Calhanoglu, uscito ieri per un problema ai flessori della coscia destra.
Zielinski per la panchina, nulla da fare per Bonny
Da capire poi se Chivu possa recuperare Zielinski, rimasto fuori contro l’Atalanta (i polacco soffre ad un piede). Al rientro alla Pinetina, l’ex-Napoli ha sempre svolto un differenziato. Oggi in ogni caso - sottolinea il Corriere dello Sport - verrà fatto il punto della situazione. Nella migliore delle ipotesi, Zielinski si guadagnerà la convocazione per poi accomodarsi in panchina. Nulla di fare, invece, per Bonny, ancora alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La speranza è che riesca a tornare in gruppo per la fine di questa settimana, in modo da essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia con il Genoa del primo dicembre.