Nell’ultimo turno di campionato Luca Pandolfi ha posto finalmente fine a un’astinenza lunghissima per un attaccante, durata circa un anno e mezzo. Il classe ‘98 infatti non segnava dal lontano maggio 2025, quando vestiva ancora la maglia del Cittadella, quando andò a segno nel 3-1 contro il Bari alla penultima giornata di campionato.

562 giorni dopo

Lasciato il Cittadella al termine di quella stagione Pandolfi ha poi vestito per sei mesi la maglia del Catanzaro senza lasciare tracce, 11 presenze e appena 321’ in campo per poi approdare ad Avellino a gennaio. Anche qui l’esperienza finora è stata sotto tono con sei presenze la passata stagione e sette in questa, più una in Coppa Italia, senza trovare un minutaggio adeguato e la via del gol. Almeno fino alla gara contro il Mantova che potrebbe rappresentare un punto di svolta. Dopo 562 giorni infatti Pandolfi ha ritrovato la via del gol pur entrando nel finale di una gara ancora aperta e contribuendo a chiuderla con il gol del momentaneo 3-1 (la gara è terminata sul 4-1) al 90° che ha messo la pietra tombale sul successo biancoverde.

L’importanza di Pandolfi

Con Andrea Favilli sempre condizionato da problemi fisici e il futuro di Daniel Fila, che rientrerà solo a inizio dicembre, tutto ancora da scrivere il ritorno al gol di Pandolfi è una buona notizia per l’Avellino e mister Nesta. Se Walid Cheddira è una solida realtà al centro dell’attacco in questo finale d’anno solare, con un vero e proprio tour de force alle porte, avere un’alternativa pronta, in salute e rivitalizzata dal gol potrebbe rappresentare un’arma in più per i Lupi.