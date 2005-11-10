La Juventus ha battuto 4-0 il Venezia, ma nel postpartita di ieri Luciano Spalletti ha svelato il segreto di Pulcinella. Riguarda la costruzione della rosa, le scelte fatte sul mercato e soprattutto la posizione di Randal Kolo Muani. Il francese ha anche ritrovato il gol, ma il suo allenatore non è ancora convinto di come interpreti il ruolo di centravanti. Ed è proprio questo il punto: se Kolo Muani non può essere considerato un vero numero 9, la Juventus rischia di ritrovarsi con un reparto offensivo sovraffollato sugli esterni e con pochissime alternative al centro.

Spalletti e il problema Kolo Muani: la rosa della Juventus è sbilanciata

"Quello che mi rode un po' è che ho un sovraccarico sugli esterni e allora provo Kolo Muani a giocare centrale", ha spiegato Spalletti dopo la partita. Una dichiarazione piuttosto significativa, soprattutto se si considera che il francese è stato uno degli investimenti più importanti dell'ultimo mercato bianconero. Il tecnico ha poi chiarito quali siano le difficoltà: "Quando non trova spazio diventa difficile. Spesso ha poca possibilità di spaziare e mettere in moto le qualità se sta fermo. Deve venire più incontro". Non è soltanto una questione di caratteristiche individuali, ma anche di necessità. La Juventus ha già tanti giocatori in grado di agire sulle fasce: quando tornerà ci sarà ovviamente Kenan Yildiz, ma per ora bastano e avanzano Conceiçao, Zhegrova, Boga, Nico Gonzalez e Alajbegovic. Aggiungere anche Kolo Muani all'elenco significherebbe aumentare ulteriormente la concorrenza, senza risolvere il problema del centravanti.

La questione diventa ancora più evidente considerando le alternative a disposizione di Spalletti. Nick Woltemade, decisivo ieri con il suo ingresso dalla panchina, è l'altro attaccante chiamato a occupare il centro dell'area. Poi c'è Jeff Ekhator, appena recuperato e ancora tutto da valorizzare. "Io ho la necessità di avere anche Kolo Muani oltre a Woltemade che giochi in quella posizione lì. Lo dice la composizione della nostra rosa", ha ammesso l'allenatore. Parole che fotografano uno squilibrio del mercato estivo: la Juventus ha investito molto sull'attacco, ma non ha indovinato entrambe le scelte. Ora c'è da operare a gennaio: se si continua a parlare della ricerca di un altro numero 9 - indicato anche dallo stesso allenatore come una necessità -, forse la risposta è già nelle parole di Spalletti.