La Roma rischia un nuovo divieto di trasferta per i propri tifosi, dopo gli scontri avvenuti sabato lungo l'autostrada A1 tra gruppi di ultras giallorossi e sostenitori del Torino. L'episodio, verificatosi nei pressi dell'area di servizio Arno Est, nel tratto toscano vicino Firenze, potrebbe avere conseguenze sulle prossime partite esterne della squadra di Gian Piero Gasperini. La prima è quella con il Bologna, in programma venerdì 4 dicembre allo stadio Dall'Ara: la vendita dei biglietti per il settore ospiti è ancora sospesa, in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. A preoccupare è soprattutto la possibilità che le autorità decidano di adottare provvedimenti più estesi, come già accaduto nei mesi scorsi.

Il precedente di gennaio e le prossime trasferte della Roma

Nel gennaio 2026, infatti, gli scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina, sempre lungo l'A1, portarono il Ministero dell'Interno a vietare le trasferte a entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. Un precedente che torna d'attualità dopo quanto accaduto nel fine settimana. I sostenitori romanisti erano diretti a Parma, quelli granata a Napoli: il contatto tra i due gruppi avrebbe provocato il danneggiamento di due van e il ferimento di alcuni tifosi del Torino, che avrebbero avuto bisogno di cure ospedaliere. Sui social sono circolate anche immagini di materiale presumibilmente sottratto ai sostenitori granata. Le forze dell'ordine stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione dei responsabili.

Al momento non è stato disposto alcun nuovo divieto generalizzato, ma l'episodio potrebbe pesare sulle valutazioni relative alle prossime trasferte. Oltre a Bologna, sotto osservazione c'è anche Venezia-Roma del 5 gennaio, appuntamento già considerato delicato per la rivalità tra la tifoseria lagunare e quella dell'Udinese, storicamente legata ai sostenitori giallorossi. Soltanto pochi giorni fa, per la partita di Parma, era arrivato il via libera alla presenza dei residenti nel Lazio in possesso della Roma Card, dopo le valutazioni degli organismi competenti. Adesso gli incidenti sull'A1 rischiano di riportare la situazione al punto di partenza.