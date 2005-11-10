Il 23 novembre del 1999, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ci sono di fronte Fiorentina e Manchester United. È Champions League, fase a gironi, con i viola allenati da Giovanni Trapattoni e reduci da un buon terzo posto in campionato alle spalle di Milan e Lazio. Quella precedente è la stagione dell'infortunio a Batistuta, di Edmundo al Carnevale e del sogno Scudetto svanito a febbraio.

Serata storica

A Firenze arrivano i Campioni d'Europa del Manchester United. Attacco formato dai Calypso Boys, Yorke e Cole, centrocampo stellare con Beckham, Keane, Scholes e Giggs. Una formazione leggendaria. Nemmeno la Fiorentina scherzava con Toldo in porta, Repka in difesa, un centrocampo combattivo formato da Cois, Di Livio e Heinirch, ma soprattutto un tridente con Rui Costa, Batistuta e Balbo. Ed è proprio Batigol a cambiare il corso della faccenda, dopo che Così fa sbagliare Roy Keane, uno a zero a fine primo tempo, nonostante la traversa di Beckham.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Abel Balbo, nella ripresa: l'argentino sfrutta un assist perfetto di Batistuta, bravo a recuperare il pallone sottraendolo a un difensore avversario, firmando il definitivo 2-0.

FIORENTINA-MANCHESTER 2-0

Reti: 24' Batistuta, 51' Balbo

FIORENTINA

Toldo, Firicano, Repka, Pierini (’78 Adani), Torricelli, Cois, Di Livio (’66 Rossitto), Heinrich, Rui Costa, Balbo (’78 Bressan), Batistuta.

Allenatore: Trapattoni

MANCHESTER UNITED

Bosnich, Gary Neville, Stam, Berg (’63 P. Neville), Irwin, Beckham, Keane, Scholes, Giggs, Cole (’63 Sheringham), Yorke (’63 Solskjaer).

Allenatore: Ferguson