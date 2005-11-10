Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, nel weekend da poco archiviato si è conclusa l'8ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha regalato non poche emozioni, e soprattutto diversi significativi ribaltamenti di fronte.

È sempre Roma, ma una sorta di testacoda.

A far da regina indiscussa, la Roma capolista, che ha vinto l'ottava gara su otto giocate: anche in Europa il percorso delle giallorosse è andato in crescendo, ma soprattutto in campionato c'è poco da dire. Difficilmente l'Inter potrà sperare nell'aggancio, per quanto sia lungo il campionato, la sensazione è che le giallorosse abbiano già messo il destino nelle proprie mani. Discorso diverso per la Lazio, penultima con gli stessi punti del Sassuolo: palesi difficoltà nel reparto offensivo, che stanno penalizzando oltremodo la formazione di Grassadonia.

La Fiorentina ora può sognare.

L'obiettivo dichiarato era il migliorare quanto fatto nella passata stagione, quindi raggiungere almeno il terzo posto. Arrivato nel weekend dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Como 1907. La Fiorentina, squadra della quale stavamo parlando, può ora sognare, tenendo però le antenne sempre dritte, perché la classifica è corta, e la Juve ha agganciato il quarto posto, per altro scavalcando le lariane; che da neo promosse, però, hanno forse anche meno pressioni. Un lato mentale che alla lunga può divenire determinante?

Di seguito il punto della situazione

SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA

Parma-Napoli 2-0

41‎'‎ Christensen, 51' Distefano

Milan-Sassuolo 3-2

9‎'‎ e 15 Grimshaw (M), 11‎'‎ Clelland (S), 24' Soffia (M), 27‎'‎ Caiazzo (S)

Como Women-Roma 0-2

30‎'‎ Thogersen (R), 82' Pilgrim (P)

Ternana-Inter 0-4

18‎'‎ Tomasevic, 43' Cambiaghi, 49' Glionna, 90‎+‎3‎' Raphino

Fiorentina-Como 1907 4-3

6‎' Giacinti (C), 33' Bonfantini (C), 40' [aut.] Durante (C), 46' Johansen (F), 53' Omarsdottir (F), 74' Hurtig (F), ‎90‎+‎4‎' Wullaert (C)

Lazio- Juventus 1-5

8‎'‎, 12' e 72‎' Sarriegi (J), 24' Pavan (J), 26' Goldoni (L), 83' Khelifi (J)

LA CLASSIFICA

Roma 24

Inter 19

Fiorentina 16

Como 1907 14

Juventus 12

Milan 10

Como Women 8

Ternana 8

Parma 8

Napoli 6

Lazio 3

Sassuolo 3