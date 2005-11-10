Francesco Pio Esposito non è più soltanto l’alternativa di lusso a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La tripletta di Bergamo nel 4-4 tra Atalanta e Inter ha trasformato in una questione di mercato quello che fino a ieri era un tema di gerarchie: quanto vale oggi il centravanti classe 2005? Per la Gazzetta dello Sport, non meno di 100 milioni di euro.

La notte di Bergamo cambia il peso di Esposito

Ieri sera, alla New Balance Arena, Pio Esposito ha firmato la sua prima tripletta in Serie A: due gol nel primo tempo e il terzo in apertura di ripresa, su assist di Marcus Thuram. L’Atalanta ha poi rimontato fino al 4-4 con la doppietta di Charles De Ketelaere e il rigore di Franck Kessié, ma la serata resta quella del centravanti, sostituito nella ripresa da Lautaro Martínez, tornato dopo oltre un mese di stop. Un avvicendamento dal sapore simbolico: il centravanti del futuro che passa il testimone allo storico capitano.

Perché la valutazione di 100 milioni?

Oltre a quanto fatto in nerazzurro, a incidere sul "prezzo" del calciatore c’è anche l’exploit in azzurro sotto la gestione di Roberto Mancini. Dal ritorno a Coverciano del Mancio, Pio ha avuto un rendimento pressoché perfetto: sei partite, cinque gol e un assist, con cinque gare da titolare. Il bottino complessivo è di 10 gol in 15 presenze con la Nazionale maggiore, tre dei quali nell’ultima sosta tra Francia e Belgio: è il secondo giocatore più giovane della storia azzurra a raggiungere la doppia cifra, dietro soltanto a Giuseppe Meazza. Roba da capogiro, specie se si concretizza sotto gli occhi dei grandi club europei: anche gli osservatori dell’Arsenal lo hanno seguito da vicino, a Bursa, nella gara con la Turchia. Sulla posizione dell’Inter pesa anche il contratto: il 6 settembre il club ha ufficializzato il prolungamento fino al 30 giugno 2032.

Il nodo Thuram e le strategie dell’Inter

Il peso di Esposito si misura anche sul fronte rinnovi. Thuram ha un contratto fino al 2028 e punta a un adeguamento che lo avvicini ai 9 milioni percepiti da Lautaro. La trattativa va avanti da settimane, ma grazie a un Esposito capace di ritagliarsi spazio a suon di gol, rinunciare al francese in caso di mancato accordo non sarebbe un dramma.

L’ultimo parametro per certificare lo status di "Mister 100 milioni" sarà la continuità nel lungo periodo: quando Lautaro e Thuram torneranno entrambi disponibili, Pio Esposito sarà ancora in grado di meritarsi la titolarità con costanza, mantenendo lo stesso rendimento?