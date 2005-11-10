La 15ª giornata del Girone C di Serie C ha visto la seconda caduta stagionale del Potenza capolista che ha ceduto in casa dell’Inter U23 per 2-1. Un risultato di cui però non ha approfittato del tutto il Bari che è stato fermato sullo 0-0 dal Catania nel big match. Una giornata che come al solito ha messo in evidenza protagonisti capaci di indirizzare le partite e prestazioni decisamente meno convincenti. TuttoMercatoWeb.com, con la collaborazione di TuttoC.com, vi propone i top e flop del turno. Fra i top spiccano i nomi di Franco Vezzoni della Casertana, grande protagonista del pareggio contro la Salernitana, dell’attaccante dell’Inter u23 Richi Agbonifo, castigatore della capolista e di quel Luca Calapai appena tesserato dall’Altamura che ha dimostrato di non aver accumulato ruggine nel periodo da svincolato. Fra i flop invece troviamo Ervin Bashi, protagonista in negativo del derby Crotone-Cosenza, Simone Pieraccini, per il negativo impatto sulla gara della Salernitana e infine Manuele Castorani del Potenza.

TOP – Vezzoni decisivo per la Casertana, Agbonifo bestia nera delle lucane

FRANCO VEZZONI (CASERTANA) – INCUBO GRANATA

Nel pareggio per 2-2 contro la Salernitana ci mette lo zampino dopo un avvio in apparente difficoltà. Una volta entrato in partita però diventa un fattore determinante per la rimonta. In avvio di gara appare un pochino in difficoltà, poi entra in partita e diventa un fattore. Ci mette lo zampino in occasione del pareggio di Di Tacchio, nel finale invece scaccia via i fantasmi con il gol del 2-2 che restituisce serenità alla formazione di casa proprio quando la Bersagliera pregustava il colpaccio.

LUCA CALAPAI (ALTAMURA) – UOMO IN PIÙ DEL DERBY

Svincolato fino a pochi giorni fa e con una condizione ancora da ritrovare viene mandato in campo dal primo minuti e risponde presente con una prestazione da giocatore di categoria superiore. Sulla corsia destra è un autentico treno che macina chilometri, accompagna la manovra e si propone con continuità lasciando già intravedere l’importanza che potrà rivestire nel corso della stagione. L'uomo in più del derby.

RICHI AGBONIFO (INTER U23) – INCUBO LUCANO

Il classe 2006 entra nella ripresa e risulta decisivo nella vittoria dei nerazzurri sulla capolista Potenza. L’esterno offensivo infatti segna il gol decisivo quando mancano cinque minuti al termine, una rete che può tracciare un nuovo corso nella sua avventura con la seconda squadra milanese e fargli recuperare posizioni nella gerarchia. Per le squadre lucane un vero e proprio incubo visto che la sua precedente segnatura era arrivata contro il Picerno.

FLOP – Bashi condanna il Crotone, Pieraccini ingresso shock

ERVIN BASHI (Crotone) – UOMO DERBY AL CONTARIO

Il centrale albanese risultata decisivo, ma al contrario, nel derby salvezza contro il Cosenza. È suo infatti l’autogol che decide il match a favore dei rivali. La sua partita è nel complesso insufficiente con il centrale che non sembra mai sicuro.

MANUELE CASTORANI (POTENZA) – PESA IL RIGORE

Se il Potenza cade per la seconda volta in questo campionato è anche colpa del centrocampista che a inizio ripresa ha il pallone per portare in vantaggio i suoi: il suo calcio di rigore però viene bloccato dal portiere avversario che blinda la propria porta e permette ai suoi di conquistare il successo.

SIMONE PIERACCINI (SALERNITANA) – INGRESSO NEGATIVO

Il giovane centrale entra al posto di un compagno infortunato e fino agli ultimi 20 minuti se la cava discretamente. Poi si fa sorprendere da Di Tacchio alle spalle mettendo fuori causa anche il proprio portiere. Non bene nemmeno nel disimpegno dal quale nasce il definitivo 2-2. Spazza in fallo laterale qualche pallone facilmente gestibile.