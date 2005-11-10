Nella Sampdoria che ha cambiato marcia dopo l’approdo in panchina di Luca D’Angelo si stanno mettendo in mostra giocatori che finora erano rimasti in ombra o che sembravano fuori dal progetto solo pochi mesi fa. Al fianco dei giovani Krastev e Mezzotero, due 2008 lanciati da titolari senza indugi da un tecnico che ebbe il fiuto di lanciare (e difendere) un certo Pio Esposito, ci sono due giocatori più esperti che stanno vivendo un momento d’oro: il centravanti Gennaro Tutino e il terzino Kevin Mbabu.

Da cedibile ad attaccante ritrovato

Nel corso dell’estate l’attaccante rientrato da un prestito non fortunato all’Avellino (un gol in 24 presenze) sembrava nuovamente con le valigie in mano senza però che si trovasse una squadra pronta a puntare sul classe ‘96 che è così rimasto in blucerchiato. Dopo le prime quattro gare da titolare per Tutino era arrivata la panchina alle spalle del titolare designato Lauritsen, ma con D’Angelo in panchina le cose sono nuovamente cambiate. L’esperto tecnico ha infatti scelto lui come riferimento offensivo con alle spalle un terzetto di rifinitori e il centravanti ha risposto presente segnando il gol vittoria a Carrara e aprendo le danze contro il Benevento.

Mbabu, il terzino che non ti aspetti

Vero e proprio giramondo che ha giocato in Inghilterra, Scozia, Germania, e Danimarca oltre che nella natia Svizzera, il terzino destro finora era stato un mistero in casa blucerchiata a causa del poso spazio trovato in questa prima parte di stagione. Anche in questo caso il cambio d’allenatore ha cambiato la parabola della sua stagione che fino alla nona giornata lo aveva visto in campo per poco più di mezzora spalmata in tre gare. Promosso titolare nelle ultime tre gare il classe ‘95 ha messo in campo prestazioni in crescendo non solo dal punto di vista difensivo, con la porta rimasta inviolata negli ultimi 270 minuti, ma anche a livello offensivo come dimostrano i due assist sfornati nell’ultima gara col Benevento. Prestazioni che lo stanno facendo diventare già un idolo della tifoseria che ne apprezza le doti e l’atteggiamento messo in campo.