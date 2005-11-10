"La partita conferma quello che pensiamo del campionato italiano: tutte le squadre si mettono in gioco, con le loro armi, e noi abbiamo trovato una squadra che pressa molto forte, e rende difficile trovare continuità": così, ai canali ufficiali del club, il tecnico della Juventus Women Isaac Guerrero, che ha commentato la vittoria delle sue ragazze sulla Lazio. Vittoria netta, 1-5 il finale.

Il trainer ha aggiunto poi: "Le ragazze sono state brave, hanno mostrato personalità, hanno saputo gestire e superare la pressione, dimostrando che siamo una squadra completa. Sappiamo giocare sul breve, ma anche attaccare lo spazio, rendendoci sempre più imprevedibili. Era molto importante chiudere bene questo periodo così impegnativo, e la squadra, soprattutto coloro che ultimamente avevano giocato di meno, ha saputo alzare il livello. Per capire dove siamo e dove stiamo andando era importante fare 12 punti su 12 disponibili in Serie A e conquistare la qualificazione ai playoff di Champions League. Abbiamo giocato sempre ad alto livello e per questo mi congratulo con le ragazze e accetto il risultato contro l’OL".

Nessun dramma per la pausa forzata, che stopperà il campionato per due settimane: "Adesso c’è la sosta, e faccio i migliori auguri alle ragazze impegnate con le loro Nazionali".