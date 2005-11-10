Come si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Federazione, "lunedì 23 novembre alle ore 11, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione del playoff mondiale della Nazionale Femminile e della Supercoppa Women. Lo stadio ‘Erasmo Iacovone’ si prepara infatti a ospitare un doppio attesissimo appuntamento: si partirà sabato 5 dicembre alle 21.15 con Italia-Finlandia, gara di ritorno del decisivo spareggio verso la fase finale del torneo iridato, mentre domenica 10 gennaio alle 15 sarà la volta del ‘classico’ tra Roma e Juventus, pronte a contendersi un trofeo per la decima volta.

Alla conferenza interverranno il Ct Andrea Soncin e la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti. Saranno presenti, inoltre, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il coordinatore del tavolo dello sport del Comune Pierfilippo Marcoleoni e il direttore generale della SS Taranto Calcio Beppe Camicia".