Roma, Pisilli: "Nuovo ruolo? Devo difendere di più, spero di segnare ancora al Lecce"
Nel corso del prepartita di Lecce-Roma ha parlato ai microfoni di DAZN il centrocampista sportivo dei capitolini, Niccolò Pisilli. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sei carico?
"Sono molto carico, spero di aiutare la squadra a portare a casa il risultato".
Nei due di centrocampo come ti trovi?
"L'abbiamo preparata bene, ovviamente devi stare più attento in fase difensiva, alla riconquista. Se sei trequartista sei un po' più libero ovviamente".
Contro il Lecce vuoi segnare ancora?
"Speriamo, l'importante è vincere".
