Sogno di De Rossi, certezza di Gasperini: come Pisilli sta dimostrando di meritarsi la Roma

Niccolò Pisilli si è sbloccato pure in Serie A. Dopo essere stato corteggiato a lungo dal Genoa di De Rossi, il centrocampista classe 2004 alla fine è rimasto nella capitale per provare a ritagliarsi il suo spazio. Missione riuscita, almeno fino ad adesso, perché da gennaio si contano 7 minuti giocati con l'Atalanta, 90 col Lecce, 90 col Sassuolo, 57 col Torino in Coppa Italia e 14 sempre col Torino in campionato, 90 con lo Stoccarda in Europa League, 31 col Milan, altri 90 col Panathinaikos in Europa League, 12 con l'Udinese, 90 col Cagliari, 65 col Napoli e 18 ieri. La stima di mister Gasperini, del resto, non era mai mancata e i numeri confermano la sua importanza come preziosa arma da giocare a partita in corso. E non solo.

Contro la Cremonese, nonostante sia entrato al 72' al posto di Pellegrini, Pisilli ha trovato il modo di mettere il suo zampino sul 3-0: è suo infatti l'ultimo gol dell'incontro, il primo in questa edizione della Serie A e il terzo in stagione dopo i due realizzati in Europa. Tutto questo in 20 presenze e con 872 minuti giocati.

"L'importante è che la squadra abbia portato a casa i tre punti e sono contento di aver chiuso la partita con la mia rete", ha dichiarato il giovane talento della Roma nelle consuete interviste post partita. "Va sottolineata la crescita di Pisilli", è stato invece il premio del suo allenatore Gian Piero Gasperini. È anche e soprattutto grazie a lui che Niccolò non ha cambiato squadra a gennaio, con un'iniezione di fiducia che il diretto interessato sta ripagando sul campo. Gara dopo gara, che parta dal 1' o entri nella ripresa.