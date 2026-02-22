Roma, Pisilli: "Vittoria e primo gol stagionale in Serie A. Adesso sono più maturo"

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto per 3-0 e valido per la 26^ giornata di Serie A.

Quanto sei felice?

"Sono molto felice: vittoria e primo gol in Serie A in questa stagione".

Sensazioni?

"E' sempre un'emozione giocare con questa maglia e in questo stadio. Questi tifosi sono un qualcosa di stupendo".

Ci hai messo un po' per capire Gasperini?

"Quando arriva un mister nuovo, ci sta che qualcuno ci metta di più. Adesso il mister chiede ai due centrocampisti di fare più preventive, sono diventato più maturo e affidabile per i suoi concetti".

E' vero che volevi fare il giornalista sportivo?

"Preferisco fare il calciatore, ma è una bella alternativa. Mi piace questo mondo, sempre a contatto col calcio".