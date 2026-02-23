Roma, Pisilli si sblocca in Serie A e poi scherza: "Spero di iniziare a farli pure nei primi tempi"

Com'era la massima dei gol come il barattolino di ketchup? Che arrivano sul più bello eccetera, eccetera. Ieri sera lo ha sperimentato bene la Roma, che ci ha messo un'ora per scardinare il muro della Cremonese ma una volta passata in vantaggio con Cristante ha vinto per 3-0, avvicinandosi a Milan, agganciando il Napoli e andando a +4 sulla Juventus. Dopo il raddoppio di N'Dicka, il sigillo è arrivato dai piedi di Pisilli, al primo gol in Serie A della stagione dopo i due segnati in Europa League.

Queste le parole del giovane centrocampista ai canali ufficiali del club giallorosso: "Siamo stati bravi ad entrare molto bene in campo nel secondo tempo. Era una vittoria molto importante e siamo contenti di aver portato i tre punti a casa".

Alla domanda sui tanti gol nei secondi tempi, poi, Pisilli scherza: "Speriamo di iniziare a farli pure nei primi… Però dai, l'importante è che la squadra abbia portato a casa i tre punti e sono contento di aver chiuso la partita con la mia rete".