Roma, carica Pisilli: "Importante dare una risposta al momento difficile"

Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci tenevate a vincere fuori casa?

"Sicuramente, venivamo da un periodo difficile soprattutto fuori casa, oggi era importante dare una risposta".

Un bilancio?

"Siamo quarti, se ad inizio anno ci avessero detto così sarebbe stata una cosa positiva. Dobbiamo continuare così, perché significherebbe arrivare in Champions. Al di là di quanto ho giocato sento di essere migliorato".