Roma, Pisilli: "Quarti al giro di boa? Se ce lo avessero detto a inizio stagione..."

Niccolò Pisilli titolare e la Roma vince a Lecce. Il centrocampista ha parlato a Sky Sport nel post partita: “Potevo fare una partita ancora migliore, c’è sempre da migliorare. Però era la mia prima da titolare in campionato e forse non aveva i 90 minuti nelle gambe: mi ha fatto molto bene giocare una gara per intero”.

Cosa dire della prima metà di stagione della Roma? In linea con gli obiettivi? “

Penso che, se a inizio anno ci avessero detto che saremmo stati quarti a fine girone d’andata, per noi sarebbe stata una bella cosa. Si può sempre puntare in alto, ma continuare così significherebbe andare in Champions”.