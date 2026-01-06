Roma, Pisilli titolare: "Il mercato? Non ci penso, sono concentrato solo sulla partita"
Niccolò Pisilli titolare a sorpresa nella Roma che a minuti sfiderà il Lecce. Il centrocampista ne ha parlato a Sky Sport: “Spero solo di dare il mio contributo alla squadra per portare i tre punti”
È la prima volta che affronti lo stress da mercato, ti condiziona?
“No, abbiamo una partita importantissima tra poco. Sono concentrato solo su questo”.
Venite da una sconfitta, pesa?
“No, il calcio va a momenti. Ce ne sono di positivi e di negativi, ma ci si rialza insieme sempre da squadra. Questa è l’unica via”.
