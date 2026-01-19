Roma, previsto incontro con la Fiorentina per Fortini: distanza ampia tra domanda e offerta

Il futuro di Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina, è ancora tutto da scrivere e la giornata di oggi sarà molto importante per capire i margini per un suo trasferimento alla Roma. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it in questo lunedì, a due settimane dalla fine del calciomercato, andrà infatti in scena un contatto tra i due club per capire se e come portare avanti questa trattativa, visto che la distanza tra domanda e offerta è ampia, almeno fino a questo momento.

Sulle tracce del giocatore classe 2006 ci sono anche altri club e la Fiorentina, per lasciarlo partire, chiede non meno di 15 milioni di euro, ma la Roma non vorrebbe spingersi oltre i 10, contando anche sul contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Novità sono attese nelle prossime ore, con la Fiorentina che in ogni caso non sta scartando la possibilità di offrire a Fortini il rinnovo. In chiave società interessate al difensore, occhio sempre al Napoli.