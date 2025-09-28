TMW
Roma, protesta dei tifosi: striscioni in Curva Sud al contrario dopo gli arresti di Nizza
I tifosi della Roma protestano dopo i fatti di cronaca accaduti a Nizza a contorno della sfida di Europa League vinta contro il club rossonero.
Nei minuti precedenti il fischio d'inizio della sfida col Verona all'Olimpico, infatti, la Curva Sud ha scelto di posizionare i propri striscioni al contrario in segno di protesta per gli arresti avvenuti nella città francese. Gli sconti avevano portato al fermo di 102 tifosi giallorossi, di cui 89 furono poi rilasciati senza conseguenze mentre per altri 13 sono arrivati i processi.
