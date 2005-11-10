Roma rimontata dal Real, l'analisi di Malen: "Sono molto deluso, 82 minuti non sono bastati"

Donyell Malen, autore di una doppietta nel big match di Champions col Real Madrid, ha commentato ad Amazon Prime la sconfitta inaspettata della sua Roma all'Olimpico. "Sono molto deluso. Speravamo di vivere una grande serata, ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Nello spogliatoio siamo tutti molto scossi emotivamente. Volevamo regalare ai nostri tifosi la serata che meritavano e per la quale avevamo lavorato così duramente", ha esordito l'attaccante olandese.

L'analisi di Malen

"Siamo una squadra molto forte. Credo che qui ci sia un gruppo speciale, abbiamo un ottimo legame tra di noi e siamo capaci di fare quello che abbiamo fatto per 82 minuti. Ma non è bastato. Dobbiamo parlarne e capire che cosa cambiare, perché il prossimo passo è imparare a portare a casa partite come questa", ha proseguito l'ex Aston Villa.

Poi, un focus sui messaggi ricevuti dai parenti dopo la sua storica doppietta ai blancos: "Mia nonna ha detto che è molto orgogliosa di me, che abbiamo trascorso dei bei momenti insieme e che si è goduta la serata guardandomi giocare. Anche mia madre mi ha scritto che è molto orgogliosa di me. Abbiamo vissuto tanti bei momenti oggi ed è felice di vedermi giocare in questa competizione".