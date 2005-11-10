Roma, Gasperini sugli infortunati: "Stiramento per Koné, risentimento muscolare per Dybala"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Roma in casa contro il Real Madrid, ha riportato anche i primi aggiornamenti sui problemi fisici di Manu Koné e Paulo Dybala. Ecco la risposta del tecnico giallorosso sul centrocampista francese e l'attaccante argentino, usciti rispettivamente al 17' e al 46'.

Gli aggiornamenti di Gasperini su Koné e Dybala

Come stanno gli infortunati?

"Koné ha avuto un'elongazione muscolare, uno stiramento. Dybala ha accusato un risentimento. Per gli altri si tratta di acciacchi".

Le pagelle dei due calciatori su TMW

Kone 6 - Aveva cominciato con buon piglio, procedendo ad ampie falcate in ambedue le fasi. Poi però la notizia peggiore, quella del flessore che tira e che lo costringe ad uscire infortunato.

Dybala 6 - Era osservato speciale, ma la sua partita dura solo un tempo. Non per scelta tecnica, ma per un risentimento muscolare: nel primo tempo si era mosso discretamente a caccia di spazi.