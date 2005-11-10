Neanche il Real ferma Malen: solo Kane e Raphinha con più gol da quando è alla Roma
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Daniele Najjar
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ieri alle 23:34Serie A
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14.10.2026 23:34Serie A
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La Roma mette sotto il Real Madrid, va sul 3-1, ma esce con la beffa più atroce perdendo 3-4 contro la squadra di José Mourinho. Tanti i rimpianti per i giallorossi, ma anche tante cose di cui andare fieri per la squadra di Gian Piero Gasperini. Come per quanto riguarda la certezza più grande: i gol di Donyell Malen.
L'olandese stasera se ne è regalati due. Come sottolineato dai dati Opta, fanno 23 gol totali dal weekend del suo debutto con la Roma, ovvero quello del 16-18 gennaio. Prendendo in considerazione lo stesso arco temporale, solo Harry Kane (38) e Raphinha (24) hanno segnato più gol con squadre dei cinque principali campionati europei tra tutte le competizioni rispetto al bomber di Gasp.
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