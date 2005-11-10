Endrick ed Espì, le mosse azzeccate di Mourinho: "Partita folle, difficile trovare le parole"

L'ingresso di Endrick e Carlos Espí ha cambiato completamente l'inerzia della sfida dell'Olimpico, permettendo al Real Madrid di completare una clamorosa rimonta dal 3-1 al 4-3 contro la Roma. I due giovani attaccanti hanno firmato le reti del momentaneo 3-2 e 3-3, aprendo la strada al colpo di testa decisivo di Antonio Rüdiger nel recupero.

Eletto Player of the Match, il brasiliano ha raccontato tutta la propria emozione ai microfoni di Movistar: "Sto ancora vivendo tutte le emozioni della partita, quindi è difficile trovare le parole giuste. Non mi aspettavo di entrare in campo così presto, ma il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra e dare una mano al mister. La cosa più importante è che il Real Madrid abbia vinto". Una dichiarazione che fotografa perfettamente lo spirito con cui il brasiliano ha inciso sulla gara, trovando il gol del pareggio proprio nel momento più delicato della serata.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Carlos Espí, autore della rete che aveva riaperto improvvisamente l'incontro: "È stata una partita assolutamente folle! Abbiamo lottato tutti insieme per conquistare la vittoria e sono davvero felicissimo del risultato. Eravamo determinati a vincere e a non arrenderci mai. Con il passare dei minuti sentivamo che stavamo crescendo e che il pareggio era sempre più vicino. Alla fine ci siamo riusciti".