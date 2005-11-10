L'agente di Acerbi: "È frustrante, ha 38 anni ma in questa Serie A farebbe comodo a tutti"

“È una frustrazione anche personale, sono sincero”. Federico Pastorello, nell’intervista rilasciata a TMW, parla così del momento di Francesco Acerbi, ancora svincolato dopo l’addio all’Inter: “È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta”.

Vuole rimanere in Serie A o andrebbe anche all’estero?

“Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare: da quando è finito il campionato mi sembra abbia fatto tre giorni di riposo in tutto. Si allena sempre: l’obiettivo era rimanere in Italia, ma stiamo valutando anche altre cose”.

De Vrij invece come si trova in Grecia?

“È contentissimo, è veramente rinato anche a livello mentale. L’hanno nominato capitano dopo appena due settimane di ritiro: è contentissimo. Tra l’altro sono primi in classifica, stanno anche andando molto forte e speriamo bene”.