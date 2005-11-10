Villarreal-PSG, le formazioni ufficiali: Mayulu e Akliouche dal 1', out Mikautadze
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:03Serie A
autore Alessio Del Lungo
03.11.2026 20:03Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Di seguito le formazioni ufficiali di Villarreal-PSG, sfida valida per la quarta giornata di Champions League.
Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Carlos Macia, Gueye, Buchanan; Pepe, Ayoze Perez. A disposizione: Luiz Junior, Ruben Gomez, Logan Costa, Pau Navarro, Mikautadze, Alberto Moleiro, Oluwaseyi, Sergi Cardona, El Jmili, Joselillo Gaitan. Allenatore: Inigo Perez
PSG (4-3-3): Safonov; L. Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Mayulu, Akliouche. A disposizione: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Ferran Torres, Digne, Godts, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Boly, Ndjantou. Allenatore: Luis Enrique
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
21:04 Serie A
Udinese, Runjaic dopo l'esonero: "Siete stati casa mia, avrete sempre un posto nel mio cuore"
21:00 Serie ATMW
TMWJuventus, debito in crescita: raggiunge quota 362 milioni. 150 per il bond del 2025
20:58 Serie A
Capello: "Ho detto a Mbappé: facile giocare contro la difesa del Barça". La sua risposta
20:49 Serie A
Inter, Marotta sui rinnovi: "Con Calhanoglu ottimo rapporto, Dimarco allungherà ancora"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi