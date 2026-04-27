La Lazio comincia la missione Coppa. Corriere di Roma: "C'è l'Udinese ma la testa è all'Inter"

"La Lazio comincia la missione Coppa" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. All'Olimpico, ore 20.45, la Lazio riceve l'Udinese. Ma la testa di Sarri e del mondo biancoceleste è tutta al 13 maggio, il giorno della finale di Coppa Italia contro l'Inter. La gara di oggi è la prima di tre che il tecnico vuole gestire al meglio, come avvicinamento.

L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori per la gara dell'anno, eccezion fatta per Provedel: mai Sarri, in questa stagione, ha avuto contemporaneamente tutti i giocatori di movimento a disposizione.

Qui Roma - "A tutto Malen Ora nel mirino c'è... Lautaro". Nel duello con il Como per il quinto posto (ma comunque con vista Champions) Gasperini sarà aiutato da Malen: 11 gol in 14 partite. È a meno 5 da Lautaro capocannoniere: l'aggancio non è impossibile.