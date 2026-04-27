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La Lazio comincia la missione Coppa. Corriere di Roma: "C'è l'Udinese ma la testa è all'Inter"

La Lazio comincia la missione Coppa. Corriere di Roma: "C'è l'Udinese ma la testa è all'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"La Lazio comincia la missione Coppa" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. All'Olimpico, ore 20.45, la Lazio riceve l'Udinese. Ma la testa di Sarri e del mondo biancoceleste è tutta al 13 maggio, il giorno della finale di Coppa Italia contro l'Inter. La gara di oggi è la prima di tre che il tecnico vuole gestire al meglio, come avvicinamento.

L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori per la gara dell'anno, eccezion fatta per Provedel: mai Sarri, in questa stagione, ha avuto contemporaneamente tutti i giocatori di movimento a disposizione.

Qui Roma - "A tutto Malen Ora nel mirino c'è... Lautaro". Nel duello con il Como per il quinto posto (ma comunque con vista Champions) Gasperini sarà aiutato da Malen: 11 gol in 14 partite. È a meno 5 da Lautaro capocannoniere: l'aggancio non è impossibile.

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