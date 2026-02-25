La Roma aspetta la Juve, Il Messaggero apre: "Soulé accelera con terapie speciali"

La Roma vuole continuare la scalata alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League e punta il mirino sulla Juventus, avversaria nello scontro diretto di domenica sera. Gasperini spera di affrontare il match avendo a disposizione Matias Soulé, gestito nell'ultimo periodo a causa della pubalgia: "Arriva la Juventus, Soulé accelera con terapie speciali", titola oggi Il Messaggero nel taglio alto della sua prima pagina.

Breve riferimento anche all'Inter, eliminata dalla Champions League dopo il doppio ko contro il Bodo/Glimt: "Champions, Inter fuori", si legge. "C'è amarezza per la sconfitta - le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario. La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno. Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Aletico, col City e con noi. Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera (ieri, ndr), non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".