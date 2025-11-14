TMW Roma su Joshua Zirkzee? Il Manchester United non ha ancora deciso il suo futuro

I Friedkin vogliono fare felice il proprio allenatore, Gian Piero Gasperini. Così a gennaio arriverà quasi certamente un attaccante da affiancare a Dovbyk e Ferguson che, almeno finora, non hanno convinto del tutto. Meglio l'ucraino che, nonostante una partenza così così, ha tolto le castagne dal fuoco in un paio di occasioni, pur rivelando una certa difficoltà nell'integrarsi del tutto con il nuovo tecnico.

Così l'attenzione è rivolta soprattutto a Manchester, dove c'è Joshua Zirkzee. L'ex Bologna non sta praticamente giocando allo United, ha perso la Nazionale - nonostante non ci siano grandi nomi alle spalle - e potrebbe salutare il Mondiale se dovesse continuare a rimanere in panchina. Dunque la sensazione è che a gennaio chiederà la cessione, con la Roma pronta a fare una proposta di prestito con diritto di riscatto, coprendone l'ingaggio che ora è di 5 milioni di euro all'anno per altri 3 anni e mezzo, fino al 2029.

Non c'è però ancora un'apertura da parte del Manchester United. Come per Hojlund, ceduto in estate al Napoli, c'è bisogno di tempo per aprire l'ostrica dei Red Devils che, in questo momento, non hanno ancora deciso cosa fare con Zirkzee. Dunque l'affare al momento è in stand by, anche se nelle prossime settimane sono attese novità.