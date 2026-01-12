Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma su Robinio Vaz, De Zerbi: "So che ci sono interessamenti e problemi con il contratto"

Roma su Robinio Vaz, De Zerbi: "So che ci sono interessamenti e problemi con il contratto"
Dimitri Conti
Oggi alle 15:12Serie A
Il nome più caldo sul calciomercato in entrata di casa Roma in queste ore è quello del giovanissimo Robinio Vaz (18 anni), giovane attaccante francese di grande talento che dovrebbe arrivare dall'Olympique di Marsiglia per un trasferimento complessivo da oltre 25 milioni di euro.

Il tema del possibile trasferimento alla Roma di Robinio Vaz è stato anche oggetto della conferenza stampa di Roberto De Zerbi. Presentando la partita di domani di Coppa di Francia che metterà contro il suo OM ai dilettanti del Bayeux, il tecnico dei transalpini si è così espresso su Vaz e gli accostamenti alla Roma: "Non so nulla di Vaz. So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto", le parole di De Zerbi dalla sala stampa del Velodrome.

Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia alla Roma, i dettagli del possibile trasferimento. La struttura dell'affare che porterebbe il classe 2007 a giocare nella sponda giallorossa della Capitale dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro bonus compresi, somma che verrebbe versata nelle casse del club francese dopo il 30 giugno 2026. Una tempistica che permetterebbe ai giallorossi di muoversi con maggiore libertà sul mercato, una volta decaduti i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario.

