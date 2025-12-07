Roma, Tsimikas parte dall'inizio: "Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio"

L'esterno della Roma Kostas Tsimikas ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 14^ giornata di Serie A.

Che settimana è stata dopo il Napoli?

"Settimana molto complicata, ma l'obiettivo era rimettersi in campo e ritrovare la forma giusta".

Parti dal primo minuto: vuoi dimostrare il tuo valore?

"Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio".