In panchina col Cagliari e magari uno spezzone: la Roma ritrova Dybala, ma con cautela

Paulo Dybala accelera verso il rientro. Dopo un altro allenamento positivo, la piccola lesione al polpaccio destro sembra ormai superata e Gian Piero Gasperini sta valutando la possibilità di portare l'argentino in panchina già questa sera contro il Cagliari, concedendogli eventualmente uno spezzone nel finale. Le sensazioni - scrive il Corriere dello Sport - sono incoraggianti e l'orientamento è verso la convocazione, anche se la decisione definitiva arriverà soltanto dopo l'allenamento di questa mattina a Trigoria. La Roma non vuole comunque correre rischi, soprattutto considerando i tre impegni ravvicinati contro Udinese, Manchester United e Sassuolo.

Gasperini si gode Soulé: "L'altra sera è stato straordinario"

Se Dybala si avvicina al rientro, un altro argentino sta diventando sempre più importante per la Roma. Matías Soulé è reduce dal gol segnato al Maradona contro il Napoli e Gasperini ne ha sottolineato la crescita: "L'anno scorso ha avuto un momento di stop per la pubalgia. Quest'anno è ripartito dal girone d'andata dell'anno scorso. L'altra sera è stato straordinario ma anche nelle partite precedenti. Ha 23 anni e a volte lo dimentichiamo. Ha margini di maturità che possono portarlo ad essere sempre più forte".

Soulé sempre più duttile: "Ha una maturità e una fiducia importante"

A convincere Gasperini è anche la capacità di Soulé di interpretare posizioni differenti: "Sta giocando in più ruoli, anche a destra, a tutta fascia, l'altra sera ha giocato da trequartista e ha fatto gol. Ha una maturità e una fiducia importante. Perde meno palloni ma può ancora migliorare". Il tecnico sottolinea inoltre la predisposizione al lavoro del classe 2003: "Lavora molto bene per crescere ed è stato anche convocato dall'Argentina". La Roma può così prepararsi a ritrovare Dybala mentre si gode l'esplosione del suo connazionale, ormai sempre più centrale nel progetto giallorosso.