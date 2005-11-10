Roma, Dybala al lavoro anche nel giorno di riposo: ecco quando può rientrare

La Roma dovrà aspettare ancora per ritrovare Paulo Dybala. L'argentino non ha completamente recuperato dal problema al polpaccio accusato contro il Real Madrid e, dopo aver saltato la sfida con il Cagliari, non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini neppure sabato contro l'Udinese. Domenica il numero 21 era tornato ad allenarsi in gruppo e sembrava possibile almeno una convocazione contro i sardi, ma lo staff medico ha preferito procedere con cautela evitando di accelerare i tempi.

Gasperini: "Dybala ha sempre bisogno di un recupero più lungo"

A confermare il nuovo forfait è stato lo stesso Gasperini dopo la partita contro il Cagliari: "Ero fiducioso ma Dybala non ci sarà contro l'Udinese. Pensavamo di poterlo recuperare, purtroppo questo ragazzo ha sempre bisogno di un recupero più lungo. L'importante è che recuperi bene". Nessuna intenzione, dunque, di correre rischi con un calciatore particolarmente delicato dal punto di vista muscolare: la priorità della Roma è riportarlo a disposizione soltanto quando il problema sarà definitivamente superato.

Dybala lavora anche nel giorno libero: obiettivo Manchester United

La buona notizia riguarda però la volontà dell'argentino di accelerare il recupero. Come riportato dai colleghi di Rete Sport, oggi Dybala si è presentato a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. L'obiettivo è chiaro: provare a tornare a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Manchester United, in programma il prossimo 3 novembre. L'Udinese è ormai fuori portata, ma la Joya continua a lavorare per esserci nella notte europea di Old Trafford.