Roma, un’altra sconfitta in un big match. E il problema offensivo inizia a pesare

Un altro esame di maturità non superato per la Roma. Dopo aver assaporato per appena una settimana la vetta della classifica, la squadra di Gasperini inciampa all’Olimpico contro il Napoli, che passa grazie al gol in contropiede di David Neres nel primo tempo. Un episodio che ha lasciato spazio alle polemiche, con i capitolini furiosi per il contatto tra Rrahmani e Koné non punito dall’arbitro Massa che ha dato il via all’azione decisiva. Al di là di ciò, resta la sensazione di una Roma che fatica nei momenti decisivi.

Il dato più preoccupante è che questa sconfitta si aggiunge alle precedenti cadute negli scontri diretti contro Inter e Milan. In un campionato così aperto, dove nessuna squadra sembra avere la forza di scappare, i big match diventano spartiacque fondamentali. Per ambire concretamente allo scudetto, la Roma dovrà alzare l’asticella e dimostrare di essere all’altezza quando la pressione sale.

Ma ciò che colpisce di più è la sterilità offensiva mostrata contro gli azzurri. Pur avendo mandato in campo tutte le soluzioni a disposizione tra titolari e subentrati, la squadra ha prodotto pochissimo: la più grande occasione per i giallorossi è arrivata soltanto nel finale di partita, grazie a un tiro di Baldanzi ben parato da Milinkovic-Savic. Il giro palla è apparso lento, prevedibile, sterile: questa è stata la spiegazione di Gasperini nel post partita di quanto mostrato dai suoi uomini in campo. Troppo facile per il Napoli chiudere le linee di passaggio e impedire alla Roma di rendersi realmente pericolosa. Il tecnico, inoltre, è stato chiaro: con un mercato alle porte in cui le operazioni restano complicate, l’obiettivo a breve termine resta quello di alzare il livello del reparto offensivo.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che non condanna la Roma. Il percorso resta più che positivo, la stagione è ancora lunga, ma per poter sognare davvero in grande serve ancora uno step in più.