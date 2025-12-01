Lookman, settimana stellare tra vittorie e record con l'Atalanta. I numeri

Il destino, molte volte, ci vede benissimo nel calcio. L’anno scorso dopo una breve polemica estiva, Ademola Lookman tornò in campo contro la Fiorentina regalando all’Atalanta la sua prima vittoria casalinga. In questa stagione, cambiano gli addendi, il risultato non cambia: Mola, sempre contro i viola, va in gol e battezza il primo successo interno targato Raffaele Palladino, che nel frattempo continua a costruire un’Atalanta tanto compatta quanto competitiva, esprimendo un calcio molto semplice e al tempo stesso efficace.

Il tecnico nerazzurro sta gestendo nella miglior maniera possibile il giocatore nigeriano, e in attesa di nuovi progressi (oltre alla sessione di mercato invernale in cui l’Atalanta pretende 50 milioni di euro), il numero 11 atalantino ha raggiunto, nelle ultime due gare tra Champions e campionato, una serie di record.

Prima a Francoforte Ademola Lookman sigla il goal numero 11 con l'Atalanta nelle competizioni UEFA, raggiungendo Josip Ilicic al secondo posto dei migliori bomber nerazzurri in Europa (davanti solo Luis Muriel), mentre invece ieri sera è arrivato a quota 55 goal totali con la maglia dell'Atalanta tra campionato e coppe varie: scavalcando una leggenda come Poul Rasmussen e portandosi ad una sola distanza dalla coppia Bassetto-German Denis. La storia nella storia per “Mola”, aspettando le prossime gare.