Parla Spalletti, Palladino vince ancora, D'Amico allontana il mercato: le top news delle 18

Il mister del Bologna Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-1 nel match contro il Monza valido per la 10^ giornata di Serie A. "Ho abbracciato Orsolini per il mancato ingresso? Orsolini è rientrato questa settimana e volevo dargli minutaggio alla fine, poi ho preferito mettere una punta di peso. Faccio i complimenti a Dovbyk, è entrato bene. Quello che ho detto ai ragazzi a fine partita era di non vedere l'ora di sentire questa bella musica dopo una vittoria andando a cantare coi tifosi. Ho voluto che venissero tutti, il Bologna è di tutti quanti. E' stata una bella soddisfazione".

La Juventus deve reagire contro il Napoli. Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha spiegato in conferenza stampa: "Che cosa le resta di questo anno alla Juve? Mi resta tutto il percorso che abbiamo fatto e attualmente non ci vede soddisfatti. Ci sono successe delle cose che hanno creato delle difficoltà. Io e la squadra vogliamo rimettere sulla carreggiata la Juventus. Noi viviamo e lavoriamo per quello. Noi pensiamo soprattutto a quello e dobbiamo andare a riconquistare il rispetto che qualcuno ci ha tolto. Io voglio che succeda questo".

Prima della sfida all'Udinese il ds della Roma, Tony D'Amico, ha parlato a Dazn allontanando il mercato: "Il mercato di gennaio può portare novità?

Oggi è difficile pensare a dei nomi, manca ancora tanto. Endrick è un giocatore forte del Real, ma giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo concentrarci sul campo".