Roma, D'Amico: "Il mercato è lontano, pensiamo al campo. Hermoso importante per noi"

Prima della sfida tra Udinese e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Tony D'Amico: "Siamo contenti di come stanno crescendo tutti i ragazzi, con tante partite è importante allargare la rosa. Hermoso? Il giocatore è importante per noi anche in settimana, è un esempio per tutti e al momento giusto affronteremo il tema del rinnovo".

Quale può essere la chiave della partita?

"L'Udinese è una squadra difficile da affrontare, molto fisica e non bisogna guardare la classifica. Può usare il blocco basso e ci vuole qualità per uscirne fuori, siamo convinti di ciò che possiamo fare".

Dybala come sta?

"Ha bisogno di qualche giorno in più rispetto a quello che pensavamo, a metà settimana vedremo. Avendo tante partite viene a mancare una risorsa importante per il mister ma sono cose che succedono".

Ha un commento sulle parole di Allegri?

"Noi siamo concentrati sul lavoro, siamo abituati a farlo. Alla fine il risultato è quello che meriti sul campo".

Il mercato di gennaio può portare novità?

"Oggi è difficile pensare a dei nomi, manca ancora tanto. Endrick è un giocatore forte del Real, ma giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo concentrarci sul campo".