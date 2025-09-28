Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Dovbyk partono titolari

Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Dovbyk partono titolari
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:22Serie A
di Simone Bernabei

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida delle ore 15 fra Roma ed Hellas Verona. Diverse le novità fra le due formazioni, con Gasperini che ripropone Lorenzo Pellegrini dal primo minuti così come Wesley, mentre davanti chance per Dovbyk con Ferguson in panchina. Mister Zanetti, invece, conferma la fiducia alla coppia d'attacco dell'ultima sfida, quella composta da Giovane e Orban.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Verona:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

