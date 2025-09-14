Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rovella torna a fermarsi: nuovo infortunio in Sassuolo-Lazio, fuori prima dell'intervallo

Rovella torna a fermarsi: nuovo infortunio in Sassuolo-Lazio, fuori prima dell'intervalloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Serie A
di Pierpaolo Matrone

Aveva recuperato in extremis dopo un problema in Nazionale, ma la partita di Nicolò Rovella dura meno di 40 minuti. Il centrocampista della Lazio, schierato titolare da Maurizio Sarri sul campo del Sassuolo, è stato costretto al cambio per un nuovo infortunio, a quanto pare nella stessa zona che gli dava fastidio nei giorni della vigilia. Al 41' l'ex Juventus è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto entra Danilo Cataldi.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Sassuolo-Lazio a cura della redazione di TMW!

Articoli correlati
Lazio, allarme Rovella: a rischio per la trasferta col Sassuolo Lazio, allarme Rovella: a rischio per la trasferta col Sassuolo
Lazio, leggero affaticamento all'adduttore per Rovella: contro il Sassuolo sarà risparmiato... Lazio, leggero affaticamento all'adduttore per Rovella: contro il Sassuolo sarà risparmiato
Rovella: "L'ultimo raduno non è stato piacevole, in Norvegia sbagliato l'approccio"... Rovella: "L'ultimo raduno non è stato piacevole, in Norvegia sbagliato l'approccio"
Altre notizie Serie A
Calvarese su Fiorentina-Napoli: "Gol Ranieri andava annullato. Come Gabbia in Lecce-Milan"... Calvarese su Fiorentina-Napoli: "Gol Ranieri andava annullato. Come Gabbia in Lecce-Milan"
Udinese, Bravo: "Siamo forti, se continuiamo così possiamo fare davvero grandi cose"... Udinese, Bravo: "Siamo forti, se continuiamo così possiamo fare davvero grandi cose"
Udinese, Kamara: "Vincere in trasferta è sempre bello, specie contro chi lotta per... Udinese, Kamara: "Vincere in trasferta è sempre bello, specie contro chi lotta per la salvezza"
Tanta intensità, poche occasioni da gol: Sassuolo e Lazio non si fanno male nei primi... Tanta intensità, poche occasioni da gol: Sassuolo e Lazio non si fanno male nei primi 45'
Rovella torna a fermarsi: nuovo infortunio in Sassuolo-Lazio, fuori prima dell'intervallo... Rovella torna a fermarsi: nuovo infortunio in Sassuolo-Lazio, fuori prima dell'intervallo
Napoli, contrattempo per Beukema: antidoping troppo lungo, perde il treno di ritorno... Napoli, contrattempo per Beukema: antidoping troppo lungo, perde il treno di ritorno
Atalanta, Zalewski: "Qui ho subito sentito fiducia, voglio fare tanti gol e assist"... Atalanta, Zalewski: "Qui ho subito sentito fiducia, voglio fare tanti gol e assist"
Udinese, Solet: "Partita difficilissima. Non dobbiamo essere troppo esaltati" Udinese, Solet: "Partita difficilissima. Non dobbiamo essere troppo esaltati"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
1 Milan-Bologna, le probabili formazioni: panchina per Pulisic, Cambiaghi più di Rowe
2 Serie A, 3^ giornata LIVE: Castro e Gimenez dal 1' in Milan-Bologna
3 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
4 Como-Genoa, le probabili formazioni: Morata scalpita ma Douvikas resta favorito
5 Marcus Thuram, il sorriso "coperto" e la non esultanza sul 2-3. Inter, questi sono problemi
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 3^ giornata LIVE: Castro e Gimenez dal 1' in Milan-Bologna
Immagine top news n.1 Super Atalanta e Lecce annichilito: 4-1 il finale al Gewiss Stadium. Doppietta per CDK
Immagine top news n.2 Atalanta, Percassi: "Lookman importante, lo sappiamo. Ma dobbiamo avere giocatori pronti a dare il 100%"
Immagine top news n.3 Marcus Thuram, il sorriso "coperto" e la non esultanza sul 2-3. Inter, questi sono problemi
Immagine top news n.4 Hojlund subito in gol, come Beukema. E il solito De Bruyne: il Napoli pare già inarrestabile
Immagine top news n.5 Seconda sconfitta in tre partite di Serie A per l'Inter di Chivu. L'incerto Sommer costa caro
Immagine top news n.6 Adzic mette le ali a Tudor e alla Juventus: en plein bianconero dopo il Derby d'Italia
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli risponde alla Juve e l'aggancia in vetta a 9 punti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.2 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.3 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.4 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il gol di Adzic lancia la Juve, il connazionale Jovetic: "Ha avuto problemini, ora più spazio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 3^ giornata LIVE: Castro e Gimenez dal 1' in Milan-Bologna
Immagine news Serie A n.3 Calvarese su Fiorentina-Napoli: "Gol Ranieri andava annullato. Come Gabbia in Lecce-Milan"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Bravo: "Siamo forti, se continuiamo così possiamo fare davvero grandi cose"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Kamara: "Vincere in trasferta è sempre bello, specie contro chi lotta per la salvezza"
Immagine news Serie A n.6 Tanta intensità, poche occasioni da gol: Sassuolo e Lazio non si fanno male nei primi 45'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol-Palermo 0-2, Pohjanpalo che lusso per la B, Mallamo lotta, ma non basta
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Pagliuca inserisce Ceesay dal 1'. I bianconeri Cassata
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 4ª giornata - Per i primi 45', al Palermo basta Pohjanpalo. SudTirol sotto di una rete
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Vittoria convincente e meritata. Dobbiamo farci trovare pronti"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Maggioni: "Mancato il risultato ma con i ragazzi lavoriamo per arrivare pronti"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Possanzini: "Non facciamo drammi. La medicina migliore è il lavoro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, si rivede Iervolino allo stadio: oggi all''Arechi' per la sua prima ufficiale dell'anno
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 4ª giornata - Livorno sotto di due gol con la Vis Pesaro. Negli altri gironi due pareggi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 4ª giornata - Crolla il Catania, mentre il Lecco batte l'Inter U23. Gioia Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Juve Next Gen, Brambilla: "Fa male perdere su rigore, dopo avere tenuto testa alla capolista"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 4ª giornata - Dopo 45', Catania sotto a Cosenza. Non oltre il pari le U23
Immagine news Serie C n.6 Il Siracusa non decolla, ma Turati non rischia. Il presidente Ricci: "Massima fiducia nel mister"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "La prestazione odierna con l'Inter rappresenta un passo in avanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Festa Roma, Sassuolo messo al tappeto: è Final Four
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Vince la Fiorentina, ma festeggia a distanza la Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, ultimi 90' della Fase a Gironi. Roma-Sassuolo, gara da dentro o fuori
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo Femminile, gara da dentro o fuori con la Roma. Spugna: "Segnale molto importante"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…