Rovella torna a fermarsi: nuovo infortunio in Sassuolo-Lazio, fuori prima dell'intervallo
Aveva recuperato in extremis dopo un problema in Nazionale, ma la partita di Nicolò Rovella dura meno di 40 minuti. Il centrocampista della Lazio, schierato titolare da Maurizio Sarri sul campo del Sassuolo, è stato costretto al cambio per un nuovo infortunio, a quanto pare nella stessa zona che gli dava fastidio nei giorni della vigilia. Al 41' l'ex Juventus è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto entra Danilo Cataldi.
