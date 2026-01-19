Napoli, lesioni sia per Politano che per Rrahmani: il comunicato del club azzurro
TUTTO mercato WEB
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Amir Rrahmani e Matteo Politano, giocatori del Napoli che si sono infortunati nella sfida di sabato al Diego Armando Maradona contro il Sassuolo. Attraverso il seguente comunicato il club azzurro ha reso noto l'esito degli esami svolti dai due calciatori:
"In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.
Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro.
I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo".
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWTrionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"