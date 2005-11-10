Juventus, Walter Sabatini difende Kolo Muani: "Criticato, ma spacca il fronte offensivo"

La Juventus torna in campo fra poche ore, per affrontare il Genoa: soliti dubbi in attacco per il tecnico Luciano Spalletti con Kolo Muani che potrebbe riposare a Nick Woltemade titolare. Il dirigente Walter Sabatini nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dei bianconeri e della scelta fatta in estate sul mercato per quanto riguarda l'attacco.

Che ne pensa della scelta fatta dalla Juventus in estate nel prendere Kolo Muani e Woltemade, entrambi molto criticati?

"Per me parliamo di una bella coppia, destinata a crescere nel rendimento, vedo due attaccanti che si stanno integrando sempre di più in ogni gara. Nonostante le critiche, Kolo Muani rimane un attaccante che stimo moltissimo, uno che spacca il fronte offensivo con il movimento, la corsa e lo smarcamento. Molto propositivo e coraggioso. Certo, la situazione lo porta a sbagliare spesso, ma insieme a Woltemade riuscirà ad essere costante nei gol per la Juve. Ma aggiungo una cosa".

Prego.

"Per quanto riguarda la Juventus non guardo solo ai due attaccanti, ma deve crescere tutta la squadra: Spalletti è una garanzia in tal senso e ha bisogno solo di tempo".

La Roma è ancora lì davanti a lottare, appena dietro a Lazio e Inter: lo farà fino alla fine?

"E lo è meritatamente, sta giocando un calcio entusiasmante, è una squadra molto determinata, solida, monolite. Difficile giocarci contro e difficile soprattutto batterla. Merita quello che ha e credo che il cammino sarà coerente con quello che sta facendo adesso e combatterà certamente fino all'ultima partita per lo scudetto".