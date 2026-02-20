Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio"

La Juventus ha perso qualche certezza nelle ultime due settimane, ma per Walter Sabatini il quadro non va drammatizzato. Intervistato da Tuttosport, l'ex direttore sportivo di Roma e Palermo fra le altre, invita a leggere gli episodi con equilibrio: "In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e la piega della gara di Istanbul. Mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato".

Secondo Sabatini, il calcio tende a compensare nel tempo episodi favorevoli e contrari. Per questo guarda avanti con decisione: "Sarebbe folle non ripartire da Spalletti, per quello che ha dato e per l’impronta che ha lasciato". Anche senza Champions, lo confermerebbe: "Luciano è un genio, ha trasformato la squadra in poco tempo".

Sul mercato, idee chiare: "McKennie sa fare tutto, va tenuto. E Vlahovic per la Juve vale come Hojlund per il Napoli: averlo fa la differenza". Priorità anche al centrocampo: "Le grandi squadre devono avere un grande centrocampo. Ederson? È forte, vale la Juve".