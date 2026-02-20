Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio"

Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:33Serie A
Daniel Uccellieri

La Juventus ha perso qualche certezza nelle ultime due settimane, ma per Walter Sabatini il quadro non va drammatizzato. Intervistato da Tuttosport, l'ex direttore sportivo di Roma e Palermo fra le altre, invita a leggere gli episodi con equilibrio: "In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e la piega della gara di Istanbul. Mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato".

Secondo Sabatini, il calcio tende a compensare nel tempo episodi favorevoli e contrari. Per questo guarda avanti con decisione: "Sarebbe folle non ripartire da Spalletti, per quello che ha dato e per l’impronta che ha lasciato". Anche senza Champions, lo confermerebbe: "Luciano è un genio, ha trasformato la squadra in poco tempo".

Sul mercato, idee chiare: "McKennie sa fare tutto, va tenuto. E Vlahovic per la Juve vale come Hojlund per il Napoli: averlo fa la differenza". Priorità anche al centrocampo: "Le grandi squadre devono avere un grande centrocampo. Ederson? È forte, vale la Juve".

Articoli correlati
Sabatini: "Ero molto malato, ora sto bene. Sono pronto per il calcio, mi vedrete"... Sabatini: "Ero molto malato, ora sto bene. Sono pronto per il calcio, mi vedrete"
Sabatini elogia Vergara: "Un campione, è forte, caparbio e tenace. E' pronto per... Sabatini elogia Vergara: "Un campione, è forte, caparbio e tenace. E' pronto per la Nazionale"
Vergara show nel Napoli, Walter Sabatini: "Gioca come un calciatore da 50 milioni"... Vergara show nel Napoli, Walter Sabatini: "Gioca come un calciatore da 50 milioni"
Altre notizie Serie A
Da Vlahovic a Milik, gli infortuni della Juventus valgono quasi 100 milioni Da Vlahovic a Milik, gli infortuni della Juventus valgono quasi 100 milioni
Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"... Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"
Baldanzi: "Voglio convincere il Genoa a riscattarmi. Dybala è generoso, grazie a... Baldanzi: "Voglio convincere il Genoa a riscattarmi. Dybala è generoso, grazie a Gasp"
Marino sulla Juventus: "Mancano 3-4 campioni, Tonali migliorerebbe sensibilmente... Marino sulla Juventus: "Mancano 3-4 campioni, Tonali migliorerebbe sensibilmente la rosa"
Roma, il rinnovo di Mancini sembra ormai una formalità: con Cristante sarà una bandiera... Roma, il rinnovo di Mancini sembra ormai una formalità: con Cristante sarà una bandiera
Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio" Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio"
Il Milan si fa sentire: il club chiama i vertici dell'A.I.A., contestati diversi... Il Milan si fa sentire: il club chiama i vertici dell'A.I.A., contestati diversi episodi arbitrali
Juventus, Spalletti resta ma vuole un mercato di livello: pochi innesti, ma di qualità... Juventus, Spalletti resta ma vuole un mercato di livello: pochi innesti, ma di qualità
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
2 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 febbraio
5 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, oggi gli esami di Lautaro: anche il derby sarebbe a rischio. E Chivu punta tutto su Pio
Immagine top news n.1 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.2 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
Immagine top news n.3 Fiorentina forza tre in Polonia, playoff di Conference con lo Jagiellonia già indirizzato
Immagine top news n.4 Rinnovo, gol al Toro e 1° gol europeo: così il Bologna ha infranto la maledizione delle italiane
Immagine top news n.5 La polemica sugli arbitri prosegue: Milan irritato dopo il Como. Allegri fermato, Fabregas no
Immagine top news n.6 La Serie A ringrazia il giovedì: l'Italia accorcia nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
Immagine top news n.7 Alla Fiorentina basta un tempo per far tre gol allo Jagiellonia: ottavi di Conference ipotecati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Vlahovic a Milik, gli infortuni della Juventus valgono quasi 100 milioni
Immagine news Serie A n.2 Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"
Immagine news Serie A n.3 Baldanzi: "Voglio convincere il Genoa a riscattarmi. Dybala è generoso, grazie a Gasp"
Immagine news Serie A n.4 Marino sulla Juventus: "Mancano 3-4 campioni, Tonali migliorerebbe sensibilmente la rosa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il rinnovo di Mancini sembra ormai una formalità: con Cristante sarà una bandiera
Immagine news Serie A n.6 Sabatini non ha dubbi: "Ederson è forte, vale la Juventus. Spalletti è un genio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Petagna: "Lo scorso è stato un anno nero, ma sono cresciuto. Punto la A e i 50 gol"
Immagine news Serie B n.2 Micai: "La Reggiana è un sogno che si avvera. Mancuso? Il tocco c'è stato ed è fallo"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Coda ancora verso la panchina: per lui si prospetta un ruolo alla 'Altafini'
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: volata Serie A a tre e grandi firme nel baratro. La guida completa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Frosinone-Empoli: Dionisi chiamato a rinsaldare la posizione in panchina
Immagine news Serie B n.6 Padova, preoccupa ancora la caviglia di Papu Gomez: difficile vederlo in campo con il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giornata decisiva in casa Trapani: oggi la Corte d'Appello discute il ricorso sul -7
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Immagine news Serie C n.4 Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Immagine news Serie C n.5 Blocco dei ripescaggi e semi-professionismo: Serie C, di cosa si è parlato oggi in FIGC
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "L’aspettativa era che i ragazzi diventassero adulti. Lo hanno fatto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV